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الإرهاب يتصدر اهتمامات التونسيين في 2015

30/12/2015
  الإرهاب يتصدر اهتمامات التونسيين في 2015

قال أكثر من سبعين بالمئة من  التونسيين إن الإرهاب شكل السمة الأبرز للعام الجاري في البلاد على  الرغم من إحراز تونس لأول في تاريخها لإحدى جوائز نوبل المرموقة.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سيجما" بالتعاون مع صحيفة  "المغرب" اليومية أن 71 بالمئة من التونسيين يعتبرون أن الإرهاب شكل  الحدث الأبرز في تونس في عام  2015 .

وتستند تلك النسبة إلى ثلاث هجمات إرهابية كبرى شهدتها تونس هذا العام  ولم تعرف لها مثيل من قبل، شملت متحف باردو بالعاصمة وفندق إمبريال  بسوسة وآخرها تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي بقلب العاصمة.

وأوقعت هذه الهجمات 60 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا وكانت لها  تداعيات مباشرة على القطاع السياحي الحيوي ومناخ الاستثمار في البلاد في  وقت يمر فيه الاقتصاد التونسي بصعوبات كبرى.

وتقدم الإرهاب اهتمامات التونسيين بفارق كبير عن الفوز التاريخي لرباعي  الحوار الوطني بجائزة نوبل للسلام والذي حل في المركز الثاني بنسبة 4,22  بالمئة من المستطلعين.

وكان للرباعي المتكون من منظمات من المجتمع المدني دور محوري في إنقاذ  الانتقال السياسي في تونس مفجرة الربيع العربي من أزمة خطيرة أعقبت عمليتي اغتيال في  2013 .

ويضم الرباعي الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في تونس وذات  ثقل سياسي واجتماعي في البلاد، إلى جانب منظمة الأعراف والهيئة الوطنية  للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

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