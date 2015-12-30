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استشهاد 142 فلسطينيا وإصابة 15710 منذ أكتوبر الماضي

30/12/2015

قوات الاحتلال قتلت 142 فلسطينيا منذ أكتوبر – أ ف ب

استشهد 142 فلسطينيا، وأصيب 15710 آخرين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت إحصائية أصدرتها الوزارة، اليوم الأربعاء، أن 142 مواطنا استشهدوا منذ بداية أكتوبر/تشرين أول، برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 27 طفلاً، و7 سيدات.

وأشارت إلى أن 1887 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 3104 بالرصاص المعدني.

وبحسب الوزارة، فقد أصيب أكثر من 10 آلاف آخرين، بحالات الاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة نحو 360 برضوض كسور نتيجة اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليهم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

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