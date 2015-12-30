أسعار النفط تهبط قرب 37 دولارا مع نظرة مستقبلية ضعيفة

أحد حقول النفط (أرشيف)

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء قرب 37 دولارا للبرميل حيث ظلت السوق تحت ضغوط بفعل تباطؤ الطلب والإمدادات الكبيرة، كما تأثرت الأسعار بتوقعات بقصر فترة موجة برودة الطقس في أوروبا والولايات المتحدة.

وهبطت أسعار الخام بنحو ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014 حيث أدت زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والولايات المتحدة إلى فائض عالمي يتراوح بين نصف مليون ومليوني برميل يوميا.

وفي الآونة الأخيرة بدأت التوقعات بتباطؤ الطلب وبخاصة في آسيا، وفي أوروبا أيضا في الضغط على الأسعار.

وبلغ سعر تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 37.22 دولارا للبرميل منخفضا 65 سنتا أو ما يعادل 1.72 في المئة عن سعر آخر تسوية في الجلسة السابقة. وهبط برنت 33 سنتا إلى 37.46 دولارا للبرميل.

وهبطت أسعار خامي القياس العالميين في وقت سابق من الجلسة إلى 37.11 دولارا و37.22 دولارا للبرميل على التوالي. وقال متداولون إن الهبوط نتج عن عدة أسباب كان أهمها إغلاق سجلات التداول والتوقعات الضعيفة للعام المقبل.

وقد تتعرض أسعار الخام لمزيد من الضغوط في ظل توقعات بأن تكون فترة برودة الطقس في أوروبا والولايات المتحدة قصيرة.

وارتفعت أسعار الخايان الأمريكي وبرنت بنحو ثلاثة في المائة في الجلسة السابقة على أمل أن تعزز برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة الطلب على النفط لأغراض التدفئة.

غير أن بيانات الطقس لدى رويترز تظهر أن متوسط درجات الحرارة في القارة الأوروبية من المتوقع أن ينزل من نحو خمس درجات مئوية حاليا باتجاه المعدل الطبيعي الموسمي عند 2.4 درجة أو دون ذلك قليلا بحلول الثالث من يناير كانون الثاني قبل أن ترتفع إلى ما بين ست وثماني درجات بحلول السابع من يناير كانون الثاني.