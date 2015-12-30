أبو هلال: الحياد السلبي للسلطة خطر على الانتفاضة

أكد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أنه لا يمكن القبول بالدور السلبي للسلطة الفلسطينية تجاه انتفاضة القدس، مشيرا إلى أن موقف السلطة هو الخطر الداهم على الانتفاضة.

وأضاف أبو هلال خلال ورشـة بـعنوان "انتفاضـة القدس بيـن التصعيـد ومحاولات الاحتواء" بمشاركة ممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية أنه على قيادة شعب تحت الاحتلال أن تكون في مقدمة نضال شعبها، محذرا من أن تصبح حياة القادة أغلى من المصالح الوطنية.

وأشار أبو هلال إلى أن حدود مسؤولية الرئيس تتسع بوجود شعبه وليس بحدود حديقة منزله، موضحا أن الشعب الفلسطيني وجه تحذيرا للسلطة الفلسطينية ألا تقع في فخ المفاوضات مرة أخرى.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لإعطاء الغطاء والحاضنة السياسية للانتفاضة في الشارع، مشيرا إلى أن الانتفاضة مثلت طوق نجاة لتحقيق هذه الوحدة في الوقت الراهن، في حين أن المفاوضات مزقت وفرقت الشعب على حد تعبيره.

وأضاف أبو هلال أنه يوجد ثلاثة تحديات تواجه انتفاضة القدس، أولها الاحتلال الإسرائيلي وثانيها موقف المجتمع الدولي، وثالثها موقف السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تنزف دمـاً وأمنـاً واقتصاداً وسياحة وهذه خطوة نحو التحرير.

وأدان أبو هلال ما وصفه بالتآمر الدولي على الشعب الفلسطيني والموقف الأمرييا الذي يقدس دول الاحتلال-على حد تعبيره-، حيث تعتبر عدوانه دفاعا عن النفس والانتفاضة إرهابا.

من جهته قال محمود خلف القيادي بالجبهة الديمقراطية إن الانتفاضة الشبابية تمثل فرصة مهمة للشعب الفلسطيني في ظل انعدام الأفق السياسي مع حكومة إسرائيلية متطرفة.

وأشار خلف إلى أن الدبلوماسيـة الأمريكيـة تجاهلـت الاحتلال وإجراءاته القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن الانتفاضة انطلقت دون أن تأخذ إذنا من أحد في ظـل فراغ سياسـي وانعدام الأفـق بالكامـل.

وقال إن السلطة الفلسطينية ماطلت في التعامل مع الانتفاضة كحالة وطنية تخدم المشروع الفلسطيني، مشيرا إلى أن المشكلـة أن كثيراً مـن أعضاء السلطـة مستفيدون مادياً من استمرار الوضع الفلسطيني الحالي.