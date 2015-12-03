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وزيرا خارجية روسيا وتركيا يلتقيان في صربيا

3/12/2015

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول روسي أن اجتماعا يجري في الوقت الراهن بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة الصربية بلغراد.

ويجتمع الرجلان على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعقد في بلغراد.

وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية إنهم يرغبون في الوقوف على الأمور التي يريد الأتراك إخبارهم إياها، مضيفا "في حال لم نسمع معلومات جديدة، فإن ذلك سيكون أمراً مؤسفاً".

وتابع "لافروف" قائلا "إذا كان إسقاط الطائرة الروسية من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد الإرهاب، أو من أجل المرحلة السياسية في سوريا، فاعلموا أن ذلك لم يكن ناجحا، ولن ينجح".

وأشار الوزير الروسي، إلى أن اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، في بلغراد مهم جداً في مكافحة الإرهاب، الذي بات قضية دولية، على حد وصفه.

وذكر "لافروف" أن بلاده "مستعدة للمساعدة في إغلاق الحدود التركية السورية، ومنع أعمال تهريب النفط من سوريا والعراق إلى تركيا، عبر الحدود"، بحسب قوله.

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