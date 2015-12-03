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مجلس العموم البريطاني يوافق على قصف تنظيم الدولة بسوريا

2/12/2015

ديفيد كاميرون/ رئيس الوزراء البريطاني

وافق مجلس العموم البريطاني على طلب حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بشن غارات ضد مواقع تنظيم الدولة في سوريا على غرار ما تم تنفيذه في العراق.

وعارض القرار 223 برلمانيا بالمجلس فيما وافق عليه 397 برلمانيا.

وجرت عملية التصويت تزامنا مع اندلاع تظاهرات لتحالف أوقفوا الحرب الرافضة لانضمام بريطانيا للتحالف الذى يقصف تنظيم الدولة في سوريا.

وأمام مقر البرلمان حمل عدد من المتظاهرين لافتات كتب عليها "لا تقصفوا سوريا"، و "لا للحرب . لا تشنوا حربًا باسمي".

وسبق أن صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن شن ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة في سوريا "سيجعلنا أكثر أمنا".

ورفض كاميرون الزعم القائل إن ذلك سيجعل من بريطانيا أكبر هدف للهجمات الإرهابية، وقال إن بريطانيا حاليا هدف بالنسبة لتنظيم الدولة والطريق الوحيد للتعامل مع ذلك هو" القيام بفعل" في الوقت الراهن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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