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لافروف: تركيا لم تقدم أي جديد بشأن إسقاط الطائرة الروسية

3/12/2015

قال وزير الخارجية الروسي " سرغي لافروف"  اليوم الخميس إنه لا يعتقد  بأن أي طرف يشك في الدلائل التي قدمتها روسيا بشأن شراء تركيا النفط من تنظيم الدولة.

وأوضح  لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الصربية بلغراد  أنه التقى وزير الخارجية التركي بناء على طلبه و لم يقدم أي جديد بشأن إسقاط الطائرة الروسية.

وأكد  وزير الخارجية الروسي على أن علاقة موسكو مع أنقره لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن بلاده  تنظر إلى الشعب  التركي كصديق ولا تخلط بينه وبين من أعطى أمرا بإسقاط الطائرة الروسية.

وشدد لافروف على ضرورة  دعم المبعوث الأممي دي مستورا في تشكيل وفد المعارضة السورية. 

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الجانبين لا يرغبان في تصعيد التوتر، ويريدان تحسين العلاقات من خلال حل الخلافات، معربا عن ثقته في أن العقل السليم سينتصر، لتعود العلاقات كما كانت سابقاً. 

وأعرب جاويش أوغلو، عن أمله في أن تتخلى روسيا عن اتهاماتها التي وجهتها لبلاده دون تقديم أدلة ملموسة، وإعادة النظر في قراراتها المتسرعة، قائلاً "لم نتخذ حتى الآن أي قرار ضد روسيا، وسننتظر بصبر تحسن علاقاتنا الثنائية، وعلينا معرفة أن الوضع الراهن للعلاقات لن يستمر مدى الحياة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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