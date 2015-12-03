قام بـ720 ألف محاولة ليلتقط تلك الصورة!

720 ألف محاولة ليلتقط تل كالصورة (ديلي ميل)

تكريماً لجده الراحل وتحقيقاً لأمنيته، قضى المصور الاسكتلندي آلان مكفادين 6 سنوات دون يأس في محاولات مستمرة ومتكررة قام فيها بـ720 ألف محاولة لالتقاط الصورة التي أراداها لطائر الرفراف!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكد "آلان" أنه قضى حوالي 4200 ساعة محاولاً التقاط اللقطة المناسبة لطائر الرفراف، وهو يغوص بشكل مستقيم في المياه بدون أن يثير دوائر الماء أو الرذاذ من حوله.

وأضاف "آلان" أنه كان يذهب أيام الصبا منذ 40 عاماً مع جده روبرت موراي إلى كريكودبرايت في اسكتلندا، وأنه كان يستمتع دوماً بمشاهدة طائر الرفراف هناك، وأحب التصوير الفوتوغرافي وامتهن به عندما كبر، وفي العطلات يأخذ ابنه ليتون (8 سنوات) للاستمتاع هناك.

وأوضح أنه كان يتوجه 100 يوم في السنة إلى كريكودبرايت على مدار الـ6 سنوات ليلتقط الصورة التي ينتظرها وهي لغطسة مستقيمة من دون أخطاء للطائر ومن دون أن يثير رذاذ الماء، كما لا يعتمد الأمر لالتقاطها على وجودي في المكان المناسب أو الحظ، إنما على أداء الطائر نفسه.

وقال "آلان": "في بعض الأحيان التقط 600 صورة في المرة الواحدة؛ لكن لا تكون بالمعيار الذي وضعته، ولا أجد بينها اللقطة التي أبحث عنها، الأن أنا أنظر إلى آلاف الصور التي ألتقطها وأدرك مدى الجهد الذي بذلته لالتقاط هذه الصورة المناسبة".

يذكر أن "آلان" يعمل مصوراً للحياة البرية، إذ ورث حب الطبيعة والحياة البرية عن جده الذي كان يأخذه دوماً لمشاهدة طائر الرفراف، والطائر الرفراف هي مجموعة من الطيور صغيرة إلى متوسطة الحجم ذات الألوان الزاهية، وهناك ما يقرب من 90 نوعا من الرفراف موزعين بالعالم.