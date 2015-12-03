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شاهد: نساء أردنيات يتحدثن عن تعرضهن للعنف المنزلي

3/12/2015

تحلت مجموعة من النساء الأردنيات بالشجاعة للتحدث عن محن تجاربهن الصعبة التي عشنها مع العنف المنزلي أمام جمهور تأثر بشدة بحكاياتهن.

أقيمت المناسبة التي حكت فيه النساء قصصهن في اتحاد المرأة الأردنية الذي يقدم للنساء من كل الجنسيات مظلة تشمل التعليم والمساعدة في العثور على وظائف ورعاية اطفالهن.

وتأتي هذه الروايات ضمن حملة توعية تحت شعار "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" وهي حملة عالمية تنظم في دول بمختلف أنحاء العالم.

وبين هؤلاء النساء لارا –  وهو اسم مستعار لصاحبة القصة وليس اسمها الحقيقي- التي تعرضت لسوء المعاملة من والدها عندما انتقلت للعيش معه وكان عمرها 15 عاما.

وقالت لارا "انحرمت من أمي وأخوالي بعدين طبعا تعرضت هناك عند دار أبوي لمشكلة بمساعدة مرات ابوي (زوجة أبي).. تعرضت لاغتصاب واغتصاب من أقرب الناس إلي هو أبوي.. اغتصبني"..

وانطلقت الحملة العالمية في 24 نوفمبر تشرين الثاني عشية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يجري الاحتفال به في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وخصصت الحملة صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل القصص الكاملة للنساء كما تتضمن حملة إعلامية وطنية تستخدم لافتات الشوارع والتلفزيون والاذاعة ورسائل الفيديو لتسليط الضوء على مختلف أشكال التفرقة والعنف ضد المرأة في الأردن.

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