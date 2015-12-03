شاهد كيف تفاعل مغردون مع هاشتاج "أنا ضد"

عبر مغردون عرب عن رفضهم لبعض الممارسات من خلال هاشتاج "أنا ضد" الذي حل ضمن قائمة الأعلى تغريدا على موقع "تويتر"

وكتب أحد المغردين "أنا ضد العنصرية وقلة الأدب"، وتفاعلت ناشطة على تويتر وكتبت" أنا ضد من يقلل من شأني فقط لأني امرأة كرمني الله بسورة فمن تكون لتقص ريشي أو لتحبسني وتقتلني وتنعتني بالعار".

وتفاعل آخر كاتبا" أنا ضد الظلم حتى لغير المسلمين لأن دعوة المظلوم مستجابة"

وكتب ناشط " أنا ضد كل متغطرس متكبر لا يراعي شعور الناس يتكلم ببذاءة يتابع أخطاء الناس وينسى نفسه وكأنه من المنزهين المكملين والكمال لله وحده".