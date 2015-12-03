شاهد: أول هاتف يمكن تنظيفه باستخدام الصابون

أعلنت شركة “كيوسيرا” Kyocera اليابانية الخميس عن إطلاق "أول هاتف ذكي في العالم يمكن تنظيفه باستخدام الصابون".

وسيكون الهاتف، المسمى “ديجنو رافره” Digno Rafre، متاحًا لدى شركة الاتصالات اليابانية “كي دي دي آي” KDDI الأسبوع المقبل مقابل ما يعادل 460 دولارًا أميركيًا.

وقالت متحدثة باسم “كيوسيرا”، المتخصصة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، إنه يجب الحذر وعدم استخدام ألواح الصابون، إنما يمكن تنظيف الهاتف بواسطة رغوة الصابون.

وتقول الشركة اليابانية إن الهاتف Digno Rafre، الذي يندرج تحت فئة الهواتف متوسطة المواصفات، طوّر لمساعدة الناس على تنظيف هواتفهم الذكية بدقة، نظرًا لوجودها في العديد من البيئات المختلفة، مثل الهواء الطلق، وحين الطهي.

ومع أن تصنيع الأجهزة المقاومة للصابون أكثر صعوبة من الهواتف الذكية المقاومة للماء، تقول “كيوسيرا”، التي أكدت أنها لا تعتزم طرح هاتفها الذكي خارج اليابان، إنها طورت المنتج ليكون مغلقًا بإحكام على نحو أفضل.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف Digno Rafre، فإنه يقدم شاشة بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلًا، وتمتاز بأنها قابلة للمس حتى عندما تكون مبللة، فضلًا عن تحملها للحوادث بفضل زجاج من نوع “دراجونتريل إكس” Dragontrail X.

ويقدم الجهاز، الذي يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأزرق، والوردي، كذلك ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 جيجابايت، و 16 جيجابايتًا من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة، إضافة إلى بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة.

ويملك Digno Rafre، الذي يزن 155 جرامًا وتبلغ سماكته 10.1 ميليمترات، كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلًا، وأخرى أمامية بدقة 2 ميجابكسل. وهو يعمل بالإصدار 5.1 “لوليبوب” من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.