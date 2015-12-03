ريال مدريد يواجه الاستبعاد من كأس إسبانيا

فريق ريال مدريد (أرشيف)

يواجه ريال مدريد احتمال استبعاده من كأس ملك إسبانيا بسبب إشراك لاعب لا يحق له اللعب بمباراة فاز بها 3-1 على قادش يوم الأربعاء الماضي.

فقد حصل دينيس تشيريشيف لاعب الريال على الإنذار الثالث أثناء مشاركته مع فياريال في الدور قبل النهائي الموسم الماضي، لكنه لم ينفذ العقوبة المترتبة على ذلك وشارك بمبارة فريقه أمام قادش.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النادي المدريدي في طريقه للاستبعاد من بطولة كأس ملك إسبانيا .

وسجل تشيريشيف الهدف الأول قبل استبداله بين الشوطين ثم هز إيسكو الشباك مرتين لصالح ريال ضد قادش فريق الدرجة الثالثة الذي قلص الفارق قرب النهاية عن طريق إنريكي ماركيز.

ويضع الاستبعاد المحتمل المزيد من الضغط على ريال مدريد الذي خسر 4-صفر على ملعبه أمام غريمه اللدود برشلونة في الدوري الشهر الماضي ويتأخر عنه بست نقاط في الترتيب بعد 13 مباراة، فيما تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر بعد فوزه على بيانوبينسي المغمور بنتيجة 6-1.