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رئيس المجلس الأوروبي: يجب سجن اللاجئين 18 شهرا

3/12/2015

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ـ رويترز

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك إن اللاجئين الذين يصلون إلى العمق الأوروبي يجب أن يوضعوا في السجن لمدة أقصاها ثمانية عشر 18 شهرا تفاديا لما يشكله هؤلاء من خطر الإرهاب.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن توسك قوله إن سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إزاء اللاجئين خطرة للغاية.

وأبدى توسك استغرابه مما يذهب إليه بعض القادة الأوروبيين من أن موجة اللجوء كبيرة بما لا يدع مجالا لإيقافها.

وأضاف خلال حوار مع الغارديان أن هذه الموجة من اللاجئين كبيرة، ومن الضروري إيقافُها، كما أوردت الصحيفة.

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