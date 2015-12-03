بيع حقوق نقل مباريات "الليغا" محليا بـ 2.6 مليار يورو

بيع حقوق نقل مباريات الليغا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء إبرامها صفقة بيع حقوق نقل مباريات الدوري داخليا مقابل 2,65مليار يورو (2,8 مليار دولار) للمواسم الثلاثة المقبلة.

وبوجب العقد، ستحصل مجموعة ميديابورو الإعلامية على حق نقل 8 مباريات في كل مرحلة أسبوعيا مقابل 633 مليون يورو في الموسم، على أن ينال عملاق الاتصالات موفيستار حق نقل مباراة واحدة في كل مرحلة مقابل 250 مليون يورو في الموسم.

ولا تزال الصفقة بعيدة عن المبلغ الذي دفع مقابل نقل الدوري الإنجليزي داخل انجلترا الذي وصل للفترة ذاتها من 2016 حتى 2019 إلى 9.6 مليار يورو.