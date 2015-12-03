بوتين: ردنا على تركيا لن يقتصر على العقوبات التجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن من يظن أن رد روسيا على إسقاط تركيا لطائرتها سيقتصر على العقوبات التجارية "مخطئ بشدة"، مضيفا "الذين أطلقوا النار على طيارينا سيندمون على ما فعلوه".

وأشار بوتين، في كلمته عن حالة الاتحاد في رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، إلى أن تركيا ستتحمل كامل المسئولية عن إسقاط الطائرة.

وتابع "لا يمكن تجاهل مساعدة تركيا للإرهابيين" متهما تركيا بتوفير ملاذ آمن ينفذون عمليات في شمال القوقاز.

وقال بوتين: "تركيا تنتظر منا ردا غاضبا ولكن لن نستعرض عضلاتنا ولن نخيف أحدا بأسلحتنا بعد إسقاط طائرتنا"؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن تركيا كان يمكن لها أن تعالج موضوع الطائرة الروسية بطريقة مختلفة تماما.

واعتبر بوتين أن الخطر الرئيسي ممن سماهم "الإرهابيين" يأتي من سوريا، وأنهم إذا انتصروا "سيصلون إلى بلادنا لزرع الخوف والذعر" حسب قوله. ودعا الرئيس إلى تشكيل جبهة موحدة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي شأن آخر قال بوتين إن روسيا عانت اقتصاديا بسبب انخفاض أسعار النفط وتقليص دور المؤسسات الروسية في الخارج، لكن العملة الوطنية استقرت، داعيا إلى الاستعداد لمرحلة استمرار انخفاض أسعار النفط.