النقض المصرية تقبل الطعون في قضية "غرفة عمليات رابعة"

المحكمة قررت إعادة المحاكمة من جديد

قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن في أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على مرشد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" غرفة عمليات رابعة".

وكان 38 متهمًا تقدموا بطعون أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل/نيسان الماضي، وقضت بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقًا، بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، و26 آخرين من القيادات بالسجن المؤبد.

تضم القضية، بالإضافة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، عددا من قيادات الجماعة، من أبرزهم حسام أبو بكر وسعد الحسيني وصلاح سلطان.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.