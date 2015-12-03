البث الحي
منوعات

النقض المصرية تقبل الطعون في قضية "غرفة عمليات رابعة"

3/12/2015
المحكمة قررت إعادة المحاكمة من جديد

قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن في أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على مرشد وقيادات  جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" غرفة عمليات رابعة".

وكان 38 متهمًا تقدموا بطعون أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في أبريل/نيسان الماضي، وقضت بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقًا، بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، و26 آخرين من القيادات بالسجن المؤبد.

تضم القضية، بالإضافة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، عددا من قيادات الجماعة، من أبرزهم حسام أبو بكر وسعد الحسيني وصلاح سلطان.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)