الفيفا يوافق على حزمة إصلاحات داخل الاتحاد

الفيفا يوافق على حزمة إصلاحات – أرشيف

وافقت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس على حزمة من الإصلاحات المقترحة لتطهير الاتحاد ومنها وضع سقف لمدة بقاء المسؤولين في مناصبهم وزيادة تمثيل المرأة.

وقلصت الإصلاحات من سلطات اللجنة التنفيذية وسيتم عرضها على الجمعية العمومية للفيفا في فبراير المقبل وهي من تملك صلاحية تغيير القواعد.

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي والقائم بأعمال رئيس الفيفا "عيسى حياتو" في بيان له" إن هذه الإصلاحات تمثل خطوة للإمام نحو تحسين الإدارة وتوفير قدر أكبر من الشفافية والمساءلة." – بحسب رويترز

وأضاف

أن هذه الإصلاحات "تشكل حجر زاوية في عملية إعادة المصداقية للفيفا وتحويلها لمؤسسة رياضية حديثة موثوق بها وتتحلى بالاحترافية."

وقال الاتحاد الدولي إن مجلس الفيفا سيضم سيدة واحدة على الأقل من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة.

وبخصوص مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 40 منتخبا قال الفيفا "لا يوجد قرار بشأن هذا الاقتراح لكن سيتم مناقشة الأمر في وقت لاحق."

ومن ضمن الاقتراحات سيتم تحديد مدة ولاية رئيس الفيفا بثلاث فترات ومدة كل فترة أربعة أعوام، كما سيتم الفصل بين المهام السياسية والإدارية التي تحتفظ بها اللجنة التنفيذية.

وسيكون مجلس الفيفا الذي سيحل بديلا للجنة التنفيذية مسؤولا عن التوجه الاستراتيجي العام للمؤسسة ، أما الأمانة العامة فسوف تشرف على الأمور العملية والتجارية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية بكفاءة.

واتسعت أزمة الفيفا يوم الخميس بعدما ألقت السلطات السويسرية القبض على اثنين اخرين من مسؤولي الاتحاد الدولي بناء على مذكرة اعتقال أمريكية للاشتباه في حصولهما على رشى.