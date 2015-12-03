العداء الأولمبي بيستوريوس مدان بقتل صديقته عمدا

العداء الجنوب أفريقي أوسكار بيستوريوس

دانت محكمة الاستئناف في جنوب إفريقيا العداء أوسكار بيستوريوس بالقتل العمد بحق صديقته التي أطلق عليها النار وأرداها قتيلة عام 2013.

يأتي ذلك بعدما كانت محكمة سابقة قد أدانته بأنه قد قتل صديقته عن طريق الخطأ, ومن المقرر أن يعود العداء الجنوب أفريقي مبتور الساقين أوسكار بيستوريوس إلى السجن،

وجاء في الحكم الذي تلاه القاضي إريك ليتش، وهو أحد أعضاء هيئة محكمة مكونة من خمسة أعضاء أصدرت الحكم، كان يجب أن يتوقع العواقب القاتلة المحتملة لتصرفاته". وأضاف: "لمصلحة العدالة، لابد من إلغاء حكم الإدانة بالقتل الخطأ لتحل محلها الإدانة الصحيحة".

وكان بيستوريوس، البالغ من العمر 29 عاما، قد قال في شهادته إنه ظن بطريق الخطأ أن لصا داخل الحمام عندما أطلق على صديقته ريفا ستينكامب (29 عاما) أربع طلقات نارية من مسدس عبر باب الحمام في شقته في بريتوريا. وأضاف ليتش أن حكم القاضية ثوكوزيل ماسيبا -في محكمة بريتوريا- بحق بيستوريوس كان مليئا "بالأخطاء الجوهرية".

وجاء في بيان محكمة الاستئناف أنه تم (في الحكم السابق) تجاهل أدلة حاسمة متعلقة بالطلقات النارية. كما قال ليتش إن محكمة الاستئناف لم تقبل دفاع بيستوريوس الذي قال فيه إنه يعاني من اضطراب وقلق عام، ولا يمكنه أن يدرك تداعيات تصرفاته.

كما قال ليتش إنه لم يكن هناك أساس منطقي لشعور بيستوريوس بالخطر على حياته. وأشار ليتش إلى أن بيستوريوس مدرب بشكل جيد على استخدام الأسلحة النارية. وقد أطلق أربع رصاصات عبر الباب لم يتمكن من تقديم إيضاح مقبول لفعلته. وقال "حتى الآن تم إغفال هذا الدليل خلال المحاكمة". وأعلن ليتش إحالة القضية إلى محكمة شمال جاوتنج العليا لإصدار حكم جديد على أساس تهمة القتل العمد. وتوجب الإدانة بالقتل العمد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما في جنوب أفريقيا. ويعيش بيستوريوس حاليا في منزل يملكه عمه على أطراف بريتوريا، حيث يخضع للإقامة الجبرية لحين صدور الحكم النهائي بحقه.