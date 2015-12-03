الجزائر: بوتفليقة في فرنسا لإجراء فحوص طبية دورية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سافر إلى فرنسا في زيارة قصيرة لإجراء فحوص طبية دورية.

ويظهر بوتفليقة (78 عاما) -الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013- غالبا في لقطات تلفزيونية مقتضبة أو في صور تنشرها وسائل إعلام رسمية منذ فوزه بفترة رئاسية رابعة العام الماضي. ويزور بوتفليقة فرنسا بين الحين والآخر لإجراء فحوص منذ مرضه.

وفاز بوتفليقة بولاية جديدة في 2014 حيث وعد بالاستقرار ومواصلة السياسات الأمنية في منطقة تعصف فيها الاضطرابات بجيران يعانون من هجمات مسلحة.

وتحت قيادة بوتفليقة أصبحت الجزائر العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) شريكا في حملة الولايات المتحدة ضد المتشددين في المغرب العربي وموردا أساسيا للغاز إلى أوروبا منذ انتهت حربها مع مقاتلين إسلاميين في التسعينات.

وقال بيان وكالة الأنباء الجزائرية دون تفاصيل "غادر رئيس الجمهورية.. اليوم الخميس أرض الوطن متوجها إلى فرنسا في زيارة خاصة قصيرة يجري خلالها مراقبة طبية دورية."

ومرض بوتفليقة- الذي خاض حرب التحرير الجزائرية ضد فرنسا- في أوائل 2013 وسافر على عجل إلى فرنسا حيث قضى عدة أشهر.

ويدفع الغموض بشأن الحالة الصحية لبوتفليقة معارضيه للتساؤل عما قد يحدث لاحقا ومن يحل محله إذا لم يتمكن من إكمال فترته الرئاسية وكيف سيؤثر ذلك على الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية تمر الجزائر أيضا بفترة حساسة مع تقلص إيرادات النفط- التي تشكل أكثر من نصف موارد الميزانية- بأكثر من 50 بالمئة هذا العام. ويجبر هذا التقلص الحكومة على خفض النفقات.