البيت الذي يدخله عين الجمل.. لا يدخله الطبيب

عين الجمل

أثبتت نتائج دراسة أمريكية أن تناول حبات من عين الجمل يوميا قد يغني عن الذهاب إلى الطبيب على الأقل بالنسبة لمن هم عرضة للإصابة بداء السكري.

عندما تناول من شملتهم الدراسة 56 جراما من عين الجمل أو نحو 14 حبة في غذائهم اليومي ولمدة ستة اشهر طرأ تحسن لديهم في وظائف الأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول الضار المنخفض الكثافة الذي يتراكم في الأوعية الدموية وقد يؤدي الى الاصابة بالجلطات والأزمات القلبية.

وتردي وظائف الأوعية الدموية وارتفاع مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة من عوامل الخطر للإصابة بالسكري من النوع الثاني المرتبط بالسمنة والتقدم في العمر وينشأ عندما يعجز الجسم عن تخليق هرمون الإنسولين أو إفرازه بكمية كافية.

وعين الجمل غني بالأحماض الدهنية والمواد الأخرى مثل مركبات حمض الفوليك وفيتامين (إي) او فيتامين (هاء) ولم يرتبط في الدراسة بزيادة الوزن على الرغم من أنه من الأغذية العالية السعرات الحرارية.

وقال ديفيد كاتس المشرف على الدراسة من مركز أبحاث الوقاية بجامعة يل في ديربي بكونيتيكت "اضافة عين الجمل الى قائمتك الغذائية يحسن من نوعية الغذاء والصحة الخاصة بالقلب والأوعية الدموية ويمكنك اضافته دون الخوف من زيادة الوزن".

وقال كاتس وفريقه البحثي إنه لا يبدوأان عين الجمل يعالج ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر في الدم وهما من عوامل الخطر للإصابة بالسكري.

وتضمنت الدراسة 31 رجلا و81 امرأة ممن هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري وكلف هؤلاء بخفض السعرات الحرارية في غذائهم. وكلفت مجموعة عشوائية بتناول عين الجمل ستة أشهر مع تكرار ذلك مع المجموعات الأخرى بالتناوب.

تراوحت اعمار المشاركين بين 25 و75 عاما ممن لديهم عوامل خطر للإصابة بالسكري مثل زيادة الوزن وارتفاع مستوى السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم او مستوى الكوليسترول أو وجود تراكم للدهون في مناطق بالجسم.

ووضعت الدراسة في الاعتبار عوامل أخرى منها السن وعادات التمرينات الرياضية واستهلاك السعرات الحرارية والأحماض الدهنية واتضح أن عين الجمل مفيد في تحسين جودة الغذاء.