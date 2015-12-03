أردوغان: لن نسمح للإرهابيين أن يعرقلوا مسيرة نهضتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يسمح للإرهابين في الداخل والخارج أن يعرقلوا مسيرة النهضة في تركيا.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته اليوم الخميس أمام مؤتمر نقابات العمل التركية بالعاصمة أنقرة، أن الشعب التركي يمكن أن يبقى في العراء؛ ولكنه لن يتنازل عن استقلاله، مشيرا إلى أن تركيا الآن أفضل مما كانت عليه قبل 12 عاما وستكون أفضل في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، قال أردوغان إن روسيا ليست مجبرة لتلبية دعوة ديكتاتور للدفاع عن النظام السوري، وقال: "إذا استطاعت روسيا أن تثبت بالوثائق أن تركيا تشتري النفط من تنظيم الدولة فسوف أستقيل من منصبي". وتساءل: هل يستطيع أن يستقيل الرئيس الروسي فلاديمير بونين إذا ثبت كذب الادعاءات الروسية؟

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين قال أردوغان إن علاقة الأخوة بين تركيا وسوريا موجودة منذ 100 عام، ولا يحق لأحد أن يؤثر على هذه العلاقة، مؤكدا في السياق ذاته أن قطر أبدت استعدادها لاستقبال عدد من اللاجئين السوريين.