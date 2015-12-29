البث الحي
منوعات

3200 يورو مقابل ليلة فندقية لـ "رونالدو" بالمغرب

29/12/2015
   رونالدو وصديقة الملاكم المغربي بدر هاري  _ أرشيف

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد رحلاته المستمرة إلى مدينة مراكش المغربية من أجل قضاء الوقت بجانب صديقه الملاكم المغربي العالمي بدر هاري.

وتؤكد التقارير الإسبانية أن رونالدو اتفق مع بدر هاري على قضاء ليلة رأس السنة الميلادية في المغرب وتحديدا في جناح ملكي بفندق اللؤلؤة.

وقرر رونالدو تأجير جناح ملكي بقيمة 3200 يورو لليلة أي ما يعادل 35 ألف درهم لقضاء بداية عام 2016 في حي شعبي في مراكش المغربية وذلك بصحبة زميله الفرنسي كريم بنزيمة الذي وافق على الانضمام لرونالدو في رحلاته إلى المغرب بالفترة المقبلة.

من جانبها ذكرت تقارير صحفية أن الثنائي المدريدي رونالدو وبنزيمة لن يتواجدا بمفردهما في الحفلات في المغرب بليلة رأس السنة الجديدة بل سوف يتواجد كذلك في المغرب هذه الليلة اللاعب البرازيلي نيمار منافس رونالدو على لقب الكرة الذهبية لعام 2015.

وينتظر كذلك أن يتواجد مدرب نادي برشلونة السابق ونادي بايرن ميونيخ الحالي " بيب جوارديولا " في المغرب بصحبة أسرته.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)