3200 يورو مقابل ليلة فندقية لـ "رونالدو" بالمغرب

رونالدو وصديقة الملاكم المغربي بدر هاري _ أرشيف

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد رحلاته المستمرة إلى مدينة مراكش المغربية من أجل قضاء الوقت بجانب صديقه الملاكم المغربي العالمي بدر هاري.

وتؤكد التقارير الإسبانية أن رونالدو اتفق مع بدر هاري على قضاء ليلة رأس السنة الميلادية في المغرب وتحديدا في جناح ملكي بفندق اللؤلؤة.

وقرر رونالدو تأجير جناح ملكي بقيمة 3200 يورو لليلة أي ما يعادل 35 ألف درهم لقضاء بداية عام 2016 في حي شعبي في مراكش المغربية وذلك بصحبة زميله الفرنسي كريم بنزيمة الذي وافق على الانضمام لرونالدو في رحلاته إلى المغرب بالفترة المقبلة.

من جانبها ذكرت تقارير صحفية أن الثنائي المدريدي رونالدو وبنزيمة لن يتواجدا بمفردهما في الحفلات في المغرب بليلة رأس السنة الجديدة بل سوف يتواجد كذلك في المغرب هذه الليلة اللاعب البرازيلي نيمار منافس رونالدو على لقب الكرة الذهبية لعام 2015.

وينتظر كذلك أن يتواجد مدرب نادي برشلونة السابق ونادي بايرن ميونيخ الحالي " بيب جوارديولا " في المغرب بصحبة أسرته.