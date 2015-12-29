مقتل 48 شخصا في تفجيرات بشمال نيجيريا

لقي 48 شخصا على الأقل حتفهم في تفجيرات وهجمات انتحارية وقعت (الاثنين) في مدينتين بشمال نيجيريا على يد جماعة يعتقد أنها تابعة لجماعة بوكو حرام.

ووقع أول انفجار في مسجد بضاحية لمدينة مايدوغوري دار فيها تبادل لإطلاق النار الأحد بين الجيش ومجموعة من المتسللين يشتبه أنهم مقاتلون من بوكو حرام ، حيث قال الجيش انهم كانوا يحاولون التسلل لمدينة لتنفيذ هجمات انتحارية.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات لكنها تحمل بصمات الجماعة التي أسفرت حملتها العنيفة عن مقتل الآلاف وتشريد نحو 2.1 مليون نسمة في المنطقة.

وأشارت مصادر بالجيش النيجيري أن الانفجار الثانث وقع عندما فجرت امرأتان نفسيهما في سوق مكتظ بالناس في مداجالي بولاية أداماوا، ليلقى عدد كبير من الأشخاص مقتلهم ، فيما أصيب العشرات بجراح.