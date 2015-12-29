مـورو:الـفاتحـة النـص الوحيـد الذي فـرض الله تلاوته وقوفا

عبد الفتاح مورو

قال الداعية الإسلامي عبد الفتاح مورو نائب زعيم حركة النهضة ونائب رئيس مجلس الشعب التونسي أن سورة الفاتحة هي النص الوحيد في العالم الذي فرض الله سبحانه وتعالي تلاوته وقوفا .

،وأضاف مورو خلال ندوة "بل الرفيق الاعلى " التي عقدت في إطار المؤتمر السنوي لمسلمي أمريكا أن الفاتحـة تتضمـن إعلان مبادئ أولهـا أن هذا الخلق المتنوع يخضـع لقانون إيجاد ورعايـة واحد.

ووصف مـورو الـفـاتـحـة بأنها إعـلان عـالـمـي لـسـلوك يــهــتــدي بــه الـنـاس إلــى الـطـريــق الأقـوم ، وأشار مـور إلى أن الـمـبـدأ الـثانـي فـي الفاتحـة هـو أن هذا الـنـظام الكونـي مسخر لخدمة الإنسان وكيانه"

وتابع مورو تفسيره للمبادئ الواردة بسورة الفاتحة بقوله أنالـمـبـدأ الـثـالـث في الفاتحة هو الإقرار بـيوم الديـن وأن الفعـل البشري خاضـع للمراقبة وأضاف " مـا دمـنـا نـؤمـن بـحـريـتـنا فـيمكننا أن نـعـلـن أنـنـا مـنـتـظـمـون فـي السياق الكونـي"

وقال أن الـمـطـلـب الـوحـيد الـذي نتقدم به الي الله عز وجل في سورة الفاتحة بل هـو عـز الـمـطالـب هـو أن يهدنـا الصراط المستقيم