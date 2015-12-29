مضغ العلكة علاج فعال للوقاية من شلل الأمعاء !

مضع العلكة علاج فعال للوقاية من شلل الأمعاء

يهوى الكثيرون مضغ العلكة أو ما يعرف باللبان في بعض الدول العربية، وغالبا ما ترتبط هذه العادة بسن الشباب، إذ يعتقد الكثيرون أن هذه العادة لا تليق بكبار السن، لكن خبراء الصحة يرون الأمر بطريقة مختلفة، إذ يعد مضغ العلكة من بين أحدث طرق العلاج العلمية والتي أثبتت نجاحها في الوقاية من مشكلة شلل الأمعاء، وهو ما أكده البروفسور الألماني فولفغانغ شفينك.

ويعد البروفسور شفينك واحدا من بين الأطباء الألمان الذين يعتمدون على العلكة في علاج شلل الأمعاء، ويضيف بقوله "إن مضغ العلكة يمنع الإصابة بشلل القولون ويعيده إلى نشاطه المعهود."

من جانبه قال الجراح الألماني ميشائيل شيرون إنه بعد العمليات الجراحية يعاني البعض من شلل بالأمعاء، ما يزيد من معاناة المريض، وبمضغ العلكة يمكن تحفيز الهضم وتجنب شلل الأمعاء الخطير، فمضغ العلكة يخفف من انتفاخ البطن ويساعد على ضبط عملية التغوط، مما يشعر المريض بالراحة.

وأضاف شيرون أن انتفاخ القولون يؤدي إلى حدوث شلل تام لعملية الهضم، وهو ما يسبب آلاما شديدة وله تبعات خطيرة، ومن بينها خلل في توزيع السوائل في الجسم، ما ينتج عنه من أمراض تهدد حياة المريض، وبمضغ العلكة يمكن التخلص من هذه الأعراض الخطيرة.

واعتبر شيرون أن مضغ العلكة يوحي للجسم بوجود شيء ما يتم تناوله، وينتج عن ذلك ردود أفعال تساعد على بقاء القولون في حالة متوازنة، مؤكدا أن مضغ العلكة ليس له تأثيرات جانبية على صحة المريض.