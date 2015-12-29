مصر: حبس 4 من قياديي حركة 6 أبريل 15 يوما

شريف الروبي – قيادي بحركة 6 أبريل تم احتجازه

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أربعة من قادة حركة 6 أبريل احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة التحريض على العنف ، وأوقفت الشرطة القياديين الأربعة في الحركة صباح الاثنين في بيوتهم قبل أن تحيلهم إلى النيابة العامة .

وقررت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس محمد نبيل، وأيمن عبدالمجيد، ومحمود هشام، وشريف الروبي، القياديين بحركة 6 إبريل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص بمنطقة الدقى الأسبوع الماضي، وارتكاب أعمال شعب بالمنطقة والتعدي على القوات الأمنية، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول باقي المتهمين المشاركين في المسيرة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن مسيرة نظمت بمعرفة الحركة الاثنين الماضي بشارع التحرير وبالتحديد بميدان الدقي، ردد المشاركون فيها هتافات معادية للشرطة وللقوات المسلحة، وأطلقوا خلالها الشماريخ على قوات الأمن أثناء محاولة فضها وفروا هاربين.