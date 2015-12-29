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فيديو: معرض نسائي بكييف للتعريف بالإسلام

28/12/2015

نظمت جمعية "مريم" النسائية الإسلامية في العاصمة الأوكرانية كييف معرضا بعنوان "يوم الثقافة الأوكرانية" بهدف تعريف غير المسلمات بالإسلام إضافة إلى تعريف غير الأوكرانيات بالثقافة الأوكرانية.

وقالت رئيسة جمعية مريم "سوزانا إسلاموفا" في كييف  " هناك الكثير من المسلمات اللواتي قدمن من بلاد أخرى كروسيا وأوزبكستان أذربيجان وبعض الدول العربية "، وأشارت إلى أنه تم قبل فترة قصيرة تنظيم يوم للثقافة العربية ، فيما تم استعراض الثقافة الأوكرانية التي تشبه إلى حد بعيد الثقافة الإسلامية خلال الفعاليات التي جرت اليوم.

وأضافت إسلاموفا :" على من تعتنق الإسلام ألا تنسى والديها وألا تتخلى عن ثقافتها لأنها لا تتعارض مع كونها مسلمة ، عليها أن تعتز أنها تنتمي إلى الأمة الأوكرانية.

من جانبها قالت مارينا بورماكا – ناشطة اجتماعية : " نحن في حاجة ماسة إلى هذه الفاعليات التي توحدنا ، النساء المسلمات تحدثن اليوم بشكل مؤثر عن العادات الأوكرانية ، علينا أن نعيش معا بأمان ، علينا أن نعلم أن أوكرانيا وطن موحد لنا بغض النظر عن دياناتنا والأرض التي ولدنا فيها ، اليوم شعرنا بهذه الوحدة بصورة رائعة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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