فيديو .. طائرة "لعبة" تُربك موكب أوباما في هاواي

حلقت طائرة صغيرة بدون طيار تستخدم للأغراض الترفيهية قرب موكب الرئيس الامريكي باراك أوباما أثناء زيارته هاواي، ما دفع حراسه إلى التدخل، إلا أنه لم يتم اعتقال أو توجيه التهم لأحد، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وحدث ذلك بينما كان أوباما عائدا إلى المنزل الذي يقضي فيه إجازته عائدا من لعب الغولف، وفقاً لما نقلته شبكة إن بي سي الإخبارية.

وأفادت نيكول ماينور المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية المسؤول عن حماية الرئيس في بيان “لم يكن مشغل الطائرة على علم مطلقا بأن الموكب الرئاسي سيمر في تلك المنطقة، واستجاب فورا لطلبات أجهزة تطبيق القانون لوقف التحليق”.

وتابعت أنه “لم يتم توجيه أية اتهامات للرجل، وأكمل الموكب سيره دون أي حادث”.

ويمضى أوباما وزوجته ميشيل وابنتاه ساشا وماليا عطلة نهاية العام في فيلا على الشاطئ في بلدة كايلوا على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مدينة هونولولو.

وكثيراً ما يصطف السكان والسياح على طول طريق الموكب لمشاهدة الرئيس أثناء عودته من ملعب الغولف أو صالة الرياضة أو مطاعم المنطقة، والتلويح له والترحيب به.