فيديو.. حملة لرعاية المسنين في حلب وسط الدمار

أسس نشطاء في مدينة حلب السورية مؤسسة" كبارنا" لمساعدة كبار السن الذين يتمسكون بالإقامة في المدينة التي تمزقها الحرب وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وعلى الرغم من تحول أماكن كثيرة في حلب إلى أنقاض جراء الصراع الدموي المستعر في سوريا فإن كثيرين من كبار السن لم يغادروا بيوتهم وفي حاجة ماسة للمساعدة وتوفير احتياجاتهم.

ويأمل متطوعون في مؤسسة "كبارنا" في تقديم دعم ورعاية لهؤلاء المسنين، وأوضح النشطاء أن هدف المؤسسة هو العناية بآباء الشهداء وأمهاتهم من كبار السن والعجزة عناية ورعاية وتعليما وتوظيفا.

وأعرب مُسن من حلب يستخدم كرسيا متحركا ويدعى ياسر عن أمله في أن تقدم المؤسسة مزيدا من الدعم والرعاية للمسنين والمحتاجين.

وقالت عجوز أخرى من حلب تدعى أم عمر تعيش وحيدة مع ابنتيها المعاقتين إن المساعدة الوحيدة هي التي تتلقاها أُسرتها من متطوعين في مؤسسة "كبارنا".

ويزور النشطاء المُسنين في بيوتهم ويوفرون لهم أهم احتياجاتهم بالإضافة إلى الصُحبة.

كما يجلب متطوعون المسنين من بيوتهم إلى مقر المؤسسة لتناول الطعام معا والالتقاء مع آخرين من أهل المدينة.

وتسبب الصراع المحتدم في سوريا في تحويل كثير من مناطق حلب إلى أنقاض بعد أن كانت أكثر المدن السورية سكانا ومركزا تجاريا قبل تفجر الحرب في عام 2011.

وبعد نشوب الحرب أصبحت ثاني أكبر مدينة في سوريا موضع تنازع بين القوات الحكومية وفصائل مسلحة متعددة وساحة رئيسية لمعارك طاحنة في الحرب التي قُتل فيها أكثر من 200 ألف شخص والتي أجبرت كثيرين على الفرار من البلاد.