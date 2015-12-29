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فيديو .. انحسار مياه الفيضانات في شمال بريطانيا

29/12/2015

يتوقع خبراء الأرصاد في بريطانيا هطول المزيد من الأمطار على مناطق من بريطانيا منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات، لكنهم يعتقدون أن مستويات المياه ستستقر أو تنحسر اليوم الثلاثاء.

وهطلت أمطار على شمال بريطانيا في الأيام القليلة الماضية  وضربت الفيضانات مدنا وبلدات منها مانشستر وروتشديل وليدز. 

وهناك تحذيرات قوية من الفيضانات تشير إلى وجود تهديد للحياة، وقالت الحكومة إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار غدا الأربعاء (30 ديسمبر كانون الأول) على المناطق المغمورة بالفعل.  

وأظهرت صور التُقطت من الجو اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر كانون الأول) بدء انحسار المياه رغم أن الكثير من الأشجار والمنازل ما زالت غارقة.

 

 

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