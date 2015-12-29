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فيديو .. أردنيون يتحدون الإعاقة بإبداع فني

29/12/2015

عرض فنانون أردنيون من ذوي الإعاقة لوحاتهم وأعمالهم الفنية في معرض خاص بعّمان أمس الاثنين يُظهر مواهبهم الفريدة ومهاراتهم الفنية.

طُرحت في المعرض أعمال لعدد 16 رجلا وامرأة من ذوي الإعاقة في صالة وادي فينان للفنون.

المعرض أُقيم بعنوان (ألوان) ونظمته جمعية رواد التنمية الخيرية التي توفر للمعاقين مساحة إبداعية لإنتاج أعمالهم الفنية في مركز بيت صلصال.

قالت مدربة في رواد التنمية تدعى ميسون أيوب إن عدد الفنانين المعاقين المسجلين في الجمعية والذين يبدعون أعمالهم في مركز بيت صلصال يزيد بمرور الزمن.

وتابعت أن جمعية رواد التنمية تسمح للفنانين باستكشاف وتجربة تقنيات ومهارات مختلفة.

وقال الفنان التشكيلي الأردني هاني عقم الذي يُعلم الطلاب في المركز كيف يرسمون إن لديهم مواهب كفنانين محترفين.

وتوافد الزوار على المعرض الذي أُقيم في منطقة جبل النظيف في عمان حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال الأعمال المعروضة في معرض (ألوان).

وقال زائر للمعرض يدعى زياد قرمان إن الأعمال المعروضة راقية وعالية الجودة.

ويمكن للزوار شراء الأعمال المعروضة والتي توجه عائدات بيعها إلى مركز صلصال.

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