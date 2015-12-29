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شاهد .. حكاية الرسامة المقدسية هنادي عطية

29/12/2015

رغم تفوقها الدراسي واستمرارها في النجاح إلا أنها تهوى الرسم وتشارك بلوحاتها في المعارض .

تقول الرسامة المقدسية  هنادي عطية  التي تعيش بمدينة القدس والمشاركة بلوحاتها  في معرض  " طموحات مقدسية " إن الرسم يعد موهبة وتعليما ذاتيا.

وأوضحت عطية  التي تدرس العلوم الحياتية بجامعة القدس  والبالغة من العمر 22 عاما  أن لديها القدرة على العمل في أكثر من لوحة في وقت واحد، لافته إلى أنها قامت برسم لوحات بالزيت  ولوحات بالفحم .

وقال  بشار أو شمسية الطالب في جامعة القدس إن وجود المعرض داخل مدينة القدس يشير إلى  ارتباط المقدسيين  ببلدهم  والدفاع عنها منذ فجر التاريخ.  

وأضاف أو شمسية أن المعرض  يشير إلى الماضي والحاضر والمستقبل في عرضه للوحات والصور .

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