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سامسونج تطرح شريحة لقياس الوزن والنبض

29/12/2015
  شركة سامسونج الالكترونية  _ أرشيف

قالت مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم الثلاثاء إنها بدأت في بيع معالج حديث يستخدم أساسا في المنتجات التي يمكن ارتداؤها لجمع بيانات فورية عن الصحة وذلك في إطار سعيها لخوض هذه الأسواق  سريعة النمو.

وأشارت المجموعة  إلى أن هذه الشريحة الإلكترونية الجديدة هي الأولى التي يمكنها أخد عدة قياسات، منها مستوى البدانة في الجسم ودرجة حرارة البشرة وقياس النبض علاوة على معالجة البيانات التي تجمعها بنفسها.

ومن أجل مساعدة العملاء على تسريع إيقاع تطوير المنتج قالت الشركة إنها ابتكرت منتجات مرجعية مثل رباط المعصم لعرض إمكانات الشريحة.

جاءت هذه الخطوة وسط اتجاه قوي بين شركات التكنولوجيا لابتكار وبيع منتجات يمكن ارتداؤها مثل الساعات الذكية التي تقدم بيانات مختلفة عن الصحة بما في ذلك مهام جمع المعلومات والمراقبة.

وتسعى بعض الشركات إلى طرح منتجات متطورة يمكنها رصد ومراقبة أمراض أكثر خطورة في الأسواق التي تقول شركاتها إن قيمتها قد تتجاوز مليار دولار بحلول عام 2020، وبدأت سامسونج في إنتاج هذه الشرائح الجديدة بالجملة في ديسمبر الجاري..

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