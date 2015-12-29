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حزب ألماني ينتقد الأوضاع غير الإنسانية في السجون المصرية

29/12/2015

الحزب انتقد الظروف غير الإنسانية في السجون المصرية – أ ف ب

انتقد حزب الخضر الألماني المعارض ما وصفه بـ "الظروف غير الإنسانية" في السجون المصرية، مطالبا برد فعل من الحكومة الألمانية، وذلك على خلفية واقعة طبيب مصري حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

وقالت النائبة البرلمانية المنتمية للحزب فرانتسيسكا برانتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس إنه يتعين على ألمانيا مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بصورة مُلحة وسريعة بالالتزام بالمبادئ الأساسية لدولة القانون".

وتأتي تصريحات برانتنر على خلفية واقعة طبيب مصري حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
 وبدأ الطبيب أحمد سعيد، الذي عمل في الماضي في ألمانيا، إضرابا عن الطعام قبل حوالي أسبوعين، وقالت برانتنر "الإضراب عن الطعام هو الذروة الحالية لتطور مخيف، أحمد سعيد يخاطر بحياته للفت الانتباه إلى الظروف غير الإنسانية في السجون المصرية ".

ومن المقرر أن ينظر القضاء المصري غدا الأربعاء في الاستئناف على الحكم الذي صدر بحق الطبيب وأربعة آخرين بتهمة التظاهر بدون ترخيص وتعطيل الطريق في الذكرى السنوية الرابعة لاشتباكات دموية بين متظاهرين والشرطة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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