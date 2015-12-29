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جمعة :شرب الحشيش لا يبطل الوضوء و"بق" الخمرة يحتاج لمضمضة

28/12/2015

قال الدكتور على جمعة مفتي مصر السابق أن مخدر الحشيش طاهر ولا يفسد الوضوء شأنه شأن السجائر والأفيون ،وأضاف جمعة في برنامج  على فضائية مصرية بأن الحشيش محرم ولكنه لا يفسد الوضوء ،وتابع " انا ممكن اسرق ماء من جاري وأتوضأ منه ومع ان السرقة حرام لكن وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة ".

واضاف جمعة الذي كثيرا ما تثير فتاويه وتصريحاته موجة شديدة من الجدل أن الانسان لو شرب "بق خمرة  او شمبانيا" على حد قوله وكان متوضئا فإنه يحتاج إلى مضمضة فقط .

وعاد  جمعة وقال " الحشيش حرام لكنه طاهر والأفيون حرام لكنه طاهر ولو صلى انسان ومعه حشيش في جيبه فصلاته صحيحه ولكن لو صلى وزجاجة خمر في جيبه فصلاته باطلة لأن الخمر نجسة ".

المصدر : الجزيرة مباشر
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