تركي يصمم مرآة لمرضى السرطان لا تعكس صورتهم إلا مبتسمين

المرآة لا تعكس الصورة إلا في حال الابتسام – الأناضول

قام المهندس الصناعي التركي "صالح بيرك إلهان" بتصميم وصناعة مرآة من أجل مرضى السرطان، لا تعكس صورة وجوههم إلا في حال ابتسامهم.

وقال إلهان إن "فكرة التصميم نبعت من السؤال الذي طرحه على نفسه، كيف يمكن تقديم مساعدة للمرضى من الناحية العاطفية، وكيف يمكن أن نصنع نموذجًا يرسخ التواصل بين المريض وطبيبه؟".

وأضاف أنَّه في يوم من الأيام سمع قصة أحد المصابين بمرض السرطان، وكيف أنه لا يتجرأ على النظر للمرآة لصعوبة تقبله وجود خلايا السرطان في جسمه، لتلمع فكرة صناعة المرآة الجديدة في رأسه.

وقال إلهان، "صممت مرآة تعكس الصورة في حال ابتسام الشخص، والهدف من ذلك رفع الروح المعنوية لدى المرضى، وخاصة المصابين بمرض السرطان، لعلمي بمدى تأثير الحالة النفسية على وضع المرضى".

وأشار المهندس، إلى "وجود طلبات لشراء المرآة"، مبينًا أنَّ "المرآة ستنزل إلى الأسواق عام 2016".

