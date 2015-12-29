السعودية: أسعار جديدة للطاقة بعد إقرار موازنة 2016

أسعار البنزين ستزيد بدءا من اليوم في السعودية – أ ب

بعد إقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الموازنة العامة لعام 2016 بعجز يقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، أعلن مجلس الوزراء السعودي تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وحسب القرار الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ0.90 ريال (0.24 دولار) للتر، ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال (0.16 دولار) للتر.

وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ0.75 ريال (0.2 دولار) للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال (0.12 دولار) للتر. وبموجب القرار ستسري هذه الأسعار الجديدة بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين، كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي أيضا قرارا بتعديل الإنفاق على رحلات الطيران للموظفين المدنيين والعسكريين، وفق درجاتهم، بهدف "رفع كفاءة الإنفاق".

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان الموازنة إن الحكومة تعتزم مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية في السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة التدرج في التنفيذ "بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد".

وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015، وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في عام 2015 الذي شكلت فيه إيرادات النفط 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 54 دولارا للبرميل هذا العام لكنه يقترب حاليا من 37 دولارا للبرميل.