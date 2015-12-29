التوقيع على مقررات اجتماع الخرطوم بشأن سد النهضة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء على "تويتر" إن مصر وإثيوبيا والسودان نجحت في التوصل الى التوافق المطلوب حول الخطوات القادمة بشأن مشروع سد النهضة في إطار الالتزام الكامل بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه.

ولم يوضح المتحدث أحمد أبو زيد تفاصيل ما تم التوصل إليه.

وكان وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا على مقررات اجتماعهم في الخرطوم بشأن سد النهضة.

وكانت الدول الثلاث قد استأنفت الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري، لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك علاقات استراتيجية تربط بين مصر والسودان وإثيوبيا، وإن هناك رغبة جادة في تحقيق الرخاء والتنمية لشعوب الدول الثلاث.

وأكد وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهاتومأ إنه لا بديل عن التعاون والعمل معا في كل ما يتعلق بمصير المنطقة، مضيفا "إما أن نغرق سويا أو نعوم سويا ونصل إلى بر الأمان". وقال "لنطمئن شعوب البلدان الثلاثة بأننا إخوة وبأن لدينا التزاما قويا ويمكن أن نخقق الشراكة سويا، ومستعدون للاجتماع القادم ولمناقشة الشراكة الاستراتيجية في مصر والسودان وأثيوبيا".

وأشار أدهاتوم إلى دعوة المسئولين في مصر لزيارة سد النهضة لتعزيز الثقة والأخوة، بالإضافة إلى دعوة الدبلوماسيين من مصر والسودان وأعضاء البرلمان والإعلاميين من الدولتين لزيارة سد النهضة، مؤكدا أن السد سيفيد الدول الثلاث كلها وليس أثيوبيا فقط.

ولا زالت هناك خلافات عالقة بين مصر وإثيوبيا منها المدى الزمني لتعبئة سد النهضة، الذي يستوعب 77 مليار متر مكعب من المياه ترغب إثيوبيا في تعبئتها في غضون 3 سنوات فقط.