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التحالف الدولي: روسيا تتصف بـ"قصر نظر" في الأزمة السورية

29/12/2015

قال المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة، ستيف وارن، إن النهج الروسي فيما يخص الأزمة السورية يتصف بقصر النظر و"القصف الروسي طائش وغير مسؤول".

وأضاف:"نعتقد أن بشار الأسد هو سبب الأزمة في سوريا ولن يكون له مستقبل في سوريا وهذا هو موقفنا".

وتابع وارن في مؤتمر صحفي بالعراق اليوم الثلاثاء إن التحالف نفذ أكثر من 600 طلعة جوية في مدينة الرمادي العراقية فقط ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة، وأشار وارن إلى أن التحالف سيواصل دعمه للحكومة العراقية خلال تقدمها في المعارك ضد تنظيم الدولة مؤكدا أن التحالف الدولي نفذ غارات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة في العديد من المناطق العراقية.

وأكد وارن، أن مشاركة الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم الدولة هو أمر يخص الحكومة العراقية، لافتا إلى أن  مشاركة القوات الخاصة الأمريكية في أي عمليات بالعراق يكون بالتشاور مع السلطات العراقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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