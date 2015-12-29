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ألمانيا تنفق 18.7 مليار دولار على اللاجئين في 2016

29/12/2015

استقبال لاجئين في ألمانيا (أرشيف)
 

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إنه استنادا إلى مسح أجرته على وزارات المالية في الولايات الألمانية فإنها تعتزم إنفاق حوالي 17 مليار يورو (18.7 مليون دولار) على التعامل مع أزمة اللاجئين في عام 2016.

 والمبلغ – وهو أكبر بكثير من مبلغ 15.3 مليار يورو الذي كانت الحكومة المركزية تعتزم تخصيصه لوزارة التعليم والبحث العلمي في عام 2015 -مؤشر على الضغط الذي يسببه تدفق اللاجئين على ألمانيا.

وألمانيا مقصد مفضل لمئات آلاف اللاجئين الذين يفرون من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع ذلك جزئيا إلى المزايا السخية التي تقدمها.

واشتكت الولايات الألمانية مرارا من أنها تعاني من أجل التكيف وأدت سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة أنغيلا ميركل إلى توترات داخل معسكرها المحافظ.

وقالت دي فيلت إنه باستثناء ولاية بريمن الصغيرة المؤلفة من مدينة واحدة والتي لم تقدم أي تفاصيل فإن الخطط الراهنة أشارت إلى أن إنفاق الولايات مجتمعة سيكون 16.5 مليار يورو.

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