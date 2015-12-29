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أرسنال يتصدر الدوري مؤقتا بعد ثنائية بورنموث

28/12/2015

أرسنال يتصدر الدوري  مؤقتا بعد ثنائية بورنموث

تربع أرسنال على الصدارة مؤقتاً بفوزه على بورنموث 2- صفر اليوم الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على "ستاد الامارات"، عاد أرسنال سريعا إلى سكة الانتصارات ووضع خلفه هزيمته المذلة السبت أمام ساوثمبتون (صفر-4) وذلك بفوزه على ضيفه بورنموث بثنائية نظيفة، ملحقا بالأخير هزيمته الاولى في المراحل السبع الاخيرة وتحديدا منذ سقوطه على أرضه أمام نيوكاسل (صفر-1) في 7 نوفمبر الماضي.

ويدين فريق المدرب الفرنسي "أرسين فينغر" بهذا الانتصار  إلى الألماني مسعود اوزيل الذي مرر كرة الهدف الاول وسجل الثاني بنفسه.

وافتتح ارسنال التسجيل في الدقيقة 17 عبر المدافع غابرييل باوليستا اثر ركلة ركنية من اوزيل الذي رفع عدد تمريراته الحاسمة الى 16 هذا الموسم.

ولم يكتف اوزيل بدور الممرر فقط بل تمكن في الشوط الثاني من حسم النقاط الثلاث لفريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعدما تبادل الكرة مع الفرنسي اوليفيه جيرو الذي أعادها له بتمريرة عالية ليسددها بسلاسة من زاوية ضيقة في شباك الحارس البولندي ارتور بوروك.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي الذي سيواجه تشيلسي غدا في ختام مباريات هذه الجولة، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند ست نقاط في المركز الأخير.

 

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