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أردوغان: تصريحات رئيس حزب الشعوب "استفزاز واضح"

29/12/2015

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن التصريحات التي أدلى بها زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مطلع الأسبوع "استفزاز واضح" وإن الشعب والقانون سيلقنان الحزب درسا.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أمس الاثنين أن الادعاء العام التركي فتح تحقيقا مع زعيم الحزب صلاح الدين دمرداش لدعوته لمزيد من الحكم الذاتي للأكراد.

وأضاف أردوغان قبيل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين، أن التطورات الأخيرة في سوريا تزيد استعداد المسلحين الأكراد لمناهضة "الوحدة الوطنية".

وكان دمرداش وهو محام اتجه للعمل السياسي واحدا من المشاركين في مؤتمر لجماعات كردية عقد على مدى يومين مطلع الأسبوع ودعا الى منح الأكراد المزيد من الحكم الذاتي.

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