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مصر: اعتقال عضوين بالمكتب السياسي لحركة 6 أبريل

28/12/2015

قالت حركة شباب  أبريل إن قوات الأمن المصرية اعتقلت فجر اليوم عضوي المكتب السياسي للحركة أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، بعد اقتحام منزليهما بالقاهرة.

وأضافت الحركة في بيان لها أن اعتقال عضويها جاء في إطار حملة قامت بها قوات الأمن على عدد من منازل أعضاء الحركة، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بدون إذن من النيابة العامة، وقد تم احتجاز المعتقلين في مقر أمن الدولة بالدقي بالجيزة، بدون أي تهم واضحة أو معلنة .

وأشارت الحركة أنه "بات واضحاً للجميع أن النظام الحاكم يحاول تصفية الكيانات المنحازة للشعب والتي تكشف أكاذيبه وفساده ووجه القبيح وتقف أمام نظام يفرط في ثروات البلاد وينحاز لرجال الأعمال ويطحن الفقراء"، وأدانت عودة من وصفتهم "زوار الفجر" بهذا الشكل الفج كالعصابات التي تعمل خارج القانون.

وأكدت الحركة في بيانها أنها لن تخضع لتهديدات وإرهاب النظام وستصعد بكل الطرق السلمية ولن تنجرف للعمل السري الذي يدفع النظام الشباب إليه دفعاً، موضحة أنها ستستمر في مقاومة الفساد والاستبداد حتى تحقيق أهداف الثورة والحرية لكل المعتقلين والكرامة للشعب المصري. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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