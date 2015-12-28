محمد أكثر الأسماء شعبية في الداخل الإسرائيلي

محمد الأسم الأكثر شعبية في الداخل الإسرائيلي " صورة ارشيفية "

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم الاثنين أن الاسم الأكثر شعبية للمسلمين في الداخل الاسرائيلي في عام 2015 من بين 2650 طفل حديث الولادة هو "محمد".

وأشار التقرير إلى أن واحدا من كل خمسة أولاد مسلمين يدعى محمد أو أحمد بنسب (5ر14% و 4ر5% من الأطفال حديثي الولادة، على التوالي).

ولفت التقرير إلي أن هناك 10 اسماء تتصدر اسماء المسلمين في الداخل الاسرائيلي أولهم محمد وبعده يوسف، وعمر، وعبد، وآدم، وعلي، وإبراهيم، ومحمود، وأمير، وخالد، وللفتيات المسلمات مريم، جنا، ليان، ملك، ألين، لين، ونور

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية أن أسم نعوم هو الأسم الأكثر شعبية بين اليهود واحتل المرتبة الأولى بالنسبة للصبية، والثاني في الإناث، بـ 1600 صبي (و400 أنثى).

وأشارت إلي أنه من بين أكثر الأسماء شعبية للصبية اليهود في إسرائيل هي أوري، ديفيد، يوسف، إيتان، ايتاي، ارييل، دانيال، يوناتان، وموشيه.

وأنه من بين أكثر الأسماء شعبية للفتيات في إسرائيل؛ تمار، شيرا، مايا، يائيل، أديل، تاليا، أفيغايل، ايالا وسارة.