كأس إسبانيا: المحكمة الرياضية ترفض استئناف ريال مدريد

صورة أرشيفية لمباراة الريال مع خيتافي بالدوري الإسباني – الجزيرة

قررت المحكمة الرياضية رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به ريال مدريد من أجل رفع عقوبة استبعاده عن مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بسبب إشراكه لاعبا موقوفا خلال المباراة التي فاز بها على قادش من الدرجة الثالثة 3-1 مطلع الشهر الحالي.

وأكدت المحكمة الرياضية في بيانها اليوم (الاثنين) بأن قرارها نهائي، وبالتالي سيكون أمام ريال مدريد مدة شهرين لاتخاذ قراره بشأن اللجوء إلى القضاء العادي من عدمه.

ولجأ ريال الى المحكمة الرياضية بعد أن عوقب بالإقصاء من مسابقة الكأس لإشراكه لاعبه الروسي "دينيس تشيريشيف" في مباراة ذهاب دور الـ16 والتي فاز بها على قادش 3-1.

يذكر أن الروسي تشيريشيف نال 3 بطاقات صفراء في المسابقة الموسم الماضي مع فياريال الذي كان معارا إليه، وأشركه المدرب رافايل بينيتيز بهدف إراحة بعض الأساسيين، وشاءت الصدف أن يفتتح التسجيل قبل أن يستبدله مطلع الشوط الثاني بعدما علم بنبأ عدم أحقيته في لعب المباراة.