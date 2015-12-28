فيديو: عينة من أراء المصريين حول تعيين 9 لواءات محافظين

تباينت آراء الشارع المصري تجاه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 11 محافظا جديدا بينهم 9 لواءات من الجيش والشرطة، في حركة المحافظين الجديدة.

ورصدت "الجزيرة مباشر" آراء بعض المواطنين، حيث أيد معظمهم قرار تعيين لواءات من الجيش والشرطة، لما لهم من خبرة في الضبط والقيادة، بينما انتقد آخرون تعيينهم لكبر أعمارهم، معتبرين أن السيسي يعيد إنتاج النظام القديم قبل ثورة 25 يناير 2011.



وكان أحد عشر محافظا مصريا جديدا قد أدوا اليمين الدستورية، قبل يومين أمام السيسي، 9 منهم لواءات في الجيش والشرطة، حيث ضمت القائمة اللواء أحمد حلمي الهيايمتي، مستشار الطرق بالقوات المسلحة، محافظا للسويس، واللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان، قائد تأمين قوات المجرى الملاحي، محافظا لبورسعيد، واللواء مجدي فؤاد حجازي، مساعد وزير الدفاع، محافظا لأسوان، واللواء خالد محمد سعيد، القائد السابق لمدفعية الجيش الثالث، لمحافظة الشرقية.

كما شملت عددا من لواءات الشرطة، أبرزهم كمال الدالي، مدير أمن الجيزة السابق، محافظا للجيزة، وأحمد ضيف صقر، رئيس مباحث أمن الدولة السابق بمحافظات أسوان والمنيا والسويس، محافظا للغربية، والسيد إبراهيم عبد النبي نصر، أحد قيادات جهاز الأمن الوطني، محافظا لكفر الشيخ، ورضا محمد محيي الدين فرحات، محافظا للقليوبية.