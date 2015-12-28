فيديو: انفجاران في "حمص" يخلفان عشرات القتلى والجرحى

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا وأُصيب أكثر من 90 آخرين في انفجارين بمدينة حمص السورية (الاثنين) جاء أحدهما جراء تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف، والآخر تفجير لآلية مُفخخة في حي الزهراء بوسط المدينة.

وأظهرت لقطات مُصورة عرضها التلفزيون السوري أشخاصا في موقعي التفجيرين، في حين تحاول فرق الإطفاء إخماد حرائق اندلعت، كما هرعت سيارة إسعاف مُسرعة إلى المنطقة.

ويعد هذا هو ثاني هجوم كبير تشهده حمص منذ أن دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجهات المتصارعة حيز التنفيذ هذا الشهر، ما يمهد الطريق أمام حكومة دمشق للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في حمص.

وبمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في حمص غادر 700 من مقاتلي المعارضة وأفراد عائلاتهم منطقة الوعر وهي آخر منطقة واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في المدينة. وأشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ الاتفاق.