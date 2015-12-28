علماء بريطانيون: سر الموت المفاجئ في "لعاب" الإنسان

بحث العلماء شمل 639 شخصا تزيد أعمارهم على 63 عاما

توصل علماء بريطانيون من جامعة "برمنغهام" لاختبار بسيط يكشف أسباب الوفاة فجأة.

ووجد الباحثون علاقة بين غلوبلين A "IgA" المناعي المفرز الذي يحتوي عليه لعاب الإنسان ومخاطر وفاته وكذلك ميوله لنمو أمراض سرطانية بشكل مبكر لديه وبصورة أخص سرطان الرئة.

ويؤكد معدو البحث أن "IgA" قد يكون علامة للوفاة المبكرة بينما سيكون تحليل اللعاب بديلا لعمليات تحليل الدم بشكل خاص.

وشمل بحث العلماء 639 شخصا تزيد أعمارهم على 63 عاما خلال الفترة من 1995 إلى 2014، وقاس الباحثون نسب إفراز "IgA" لدى أولئك الأشخاص وحالتهم الصحية كما راقبوا وفيات هؤلاء المتقدمين في السن.

كما صحح الباحثون المعطيات التي حصلوا عليها آخذين بعين الاعتبار خصائص جنسية واجتماعية وصحية للأشخاص الذين خضعوا للمراقبة.

ويفرز الغلوبلين المناعي بكريات الدم البيضاء وهو مطلوب لمكافحة أمراض معدية، وتتوقف درجة إفرازه على عوامل موضوعية مثل عمر الشخص وخصائصه الوراثية وعوامل ذاتية مثل نمط حياة الإنسان، وتسمح هذه الأخيرة للإنسان بمراقبة مدى نشاط "IgA".