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شركة أمريكية تصنع مسدسا بمليون دولار

28/12/2015
 شركة أمريكية تصنع مسدسا تبلغ قيمته مليون دولار

أعلنت شركة Cabot Guns الأمريكية المتخصصة في صناعة الأسلحة عن إنتاج مسدسين مصنوعين من معدن نيزك "غيبيون" ، ومن المتوقع بيع المسدسين في مزاد بسعر مليون دولار للقطعة العام المقبل.

وقال رئيس الشركة  "روب يبانتشين " إن مهندسي الشركة شكوا في بداية الأمر في إمكانية استخدام ذلك النيزك لإنتاج المسدسين مع أنهم تجاوزوا المرحلة الأكثر تعقيدا، وأصبحوا مقتنعين بقدرتهم على إكمال إنتاج المسدسين العاملين.

كما أشار يبانتشين إلى أن تصنيع كل جزء من أجزاء السلاح كان بمثابة تجربة علمية.

يذكرأن  هذا النيزك  وقع على الأرض منذ 500 ألف سنة، علما بأن عمر هذا الجسم الفضائي يقدر بـ4.5 مليارات عام.

وتم اكتشاف هذا النيزك من قبل أحد الرحالة في ناميبيا في العام 1836 حيث استعمله سكان محليون لإنتاج أدواتهم وسمي باسم بلدة مجاورة لمكان سقوطه، ويتكون من الحديد والنيكل.

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