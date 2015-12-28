شاهد: عواصف نهاية العام تفتك بالولايات الأمريكية

مع الساعات الأخيرة من العام 2015، ارتفع إجمالي عدد ضحايا العواصف والأعاصير التي اجتاحت جنوبي ووسط الولايات المتحدة إلى 43 قتيلا، فيما أعلنت عدة ولايات حالة الطوارئ مع وجود توقعات بزيادة سوء حالة الطقس.

حالة الطواريء تم إعلانها في كل من ولايتي نيو مكسيكو و ميزوري، فيما تصارع فرق الإنقاذ والإغاثة السيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة وتقوم بمساعدة السكان المحليين على النزوح من منازلهم.

13 شخصا لقوا مصرعهم إثر سيول وفيضانات في كل من ميزوري وإلينوي، الليلة الماضية، فيما لقي 11 آخرون حتفهم في ولاية تكساس إثر سلسلة من الأعاصير القوية، بعضها اقترن برياح عاتية وصلت سرعتها لنحو 200 ميل في الساعة.

حاكم ولاية تكساس "جريج أبوت" أعلن مدينة دالاس، التي تعد ثالث أكبر مدن ولاية تكساس وتاسع أكبر مدن البلاد، وثلاثة مدن مجاورة أخرى، مناطق منكوبة بعد أن ضرب زهاء 11 إعصارا المنطقة ودمر أكثر من 100 منزل.

الأعاصير تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدة أجزاء من الولاية، كما تسببت في عرقلة حركة المرور والطرق وتوقف رحلات الطيران ، ما دعا السلطات لحث سكان الولاية للحذر والبقاء في منازلهم، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب عاصفة ثلجية شديدة أجزاء من الولاية.

كانت الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية قد توقعت هبوب عواصف وسقوط أمطار بولايات في جنوب ووسط البلاد، محذرة من احتمال أن تتسبب تلك العواصف في تأخير رحلات الطيران وعرقلة الحركة على الطرق العامة.